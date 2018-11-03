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У харківському лісі знайшли тіло 15-річної дівчинки

У лісосмузі в селищі Покотилівка в Харківській області знайшли тіло зниклої 15-річної дівчинки.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Харківській області.

Про зникнення дочки повідомила 42-річна жителька селища Бабаї 2 листопада. На пошуки дитини вийшов весь особовий склад районної поліції.

Під час розшуку тіло дівчинки виявили у лісосмузі біля села Покотилівка.

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Правоохоронці внесли факт події в ЄРДР по ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Рівному п’яний водій за кермом мікроавтобусу Mercedes збив двох підлітків. Внаслідок ДТП загинула 16-річна дівчина.

Фото: unsplash.

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