У лісосмузі в селищі Покотилівка в Харківській області знайшли тіло зниклої 15-річної дівчинки.
Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Харківській області.
Про зникнення дочки повідомила 42-річна жителька селища Бабаї 2 листопада. На пошуки дитини вийшов весь особовий склад районної поліції.
Під час розшуку тіло дівчинки виявили у лісосмузі біля села Покотилівка.
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Правоохоронці внесли факт події в ЄРДР по ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
Раніше Факти ICTV писали, що у Рівному п’яний водій за кермом мікроавтобусу Mercedes збив двох підлітків. Внаслідок ДТП загинула 16-річна дівчина.
Фото: unsplash.
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