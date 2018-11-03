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Пожар в Днепре: погибли двое взрослых и ребенок

В Днепре в многоэтажке произошел пожар. В результате пожара погибли два взрослых человека и ребенок.

– Пожар возник в однокомнатной квартире. Горели домашние вещи. В результате пожара погибли 2 взрослых людей и 1 ребенок, – сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Одного ребенка удалось спасти, ее госпитализировали в больницу.

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Причины возникновения пожара выясняются правоохранительными органами.

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Пожар в Днепре: погибли двое взрослых и ребенок / 2 фотографии

Напомним, на улице Ивана Кудри в центре Киева прогремел взрыв.

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.

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