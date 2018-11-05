31 октября во Львове проходили съемки фильма. Во время процесса пьяный работник съемочной группы зарезал прохожего.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Инцидент произошел в 4.20 между киевлянином, который принимал участие в съемках фильма и прохожим.

Между мужчинами произошла словесная перепалка, в результате которой 35-летний киевлянин нанес 29-летнему мужчине ножевое ранение. Он умер на месте происшествия.

Отмечается, что в момент преступления работник съемочной группы находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Полиция квалифицировала его действия по ч.1 ст.115 УК Украины – умышленное убийство.

Галицкий районный суд Львова применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

За совершенное убийство мужчине грозит срок до 15 лет.

Напомним, в конце октября во Львове мужчина прострелил сам себе грудную клетку, находясь в автомобиле возле собственного дома.