31 жовтня у Львові проходили зйомки фільму. Під час процесу п’яний працівник знімальної групи зарізав перехожого.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Інцидент стався о 4.20 між киянином, який брав участь в зйомках фільму і перехожим.

Між чоловіками виникла словесна перепалка, в результаті якої 35-річний киянин завдав 29-річному чоловікові ножове поранення. Він помер на місці події.

Відзначається, що в момент злочину працівник знімальної групи знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

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Поліція кваліфікувала його дії за ч.1 ст.115 КК України – умисне вбивство.

Галицький районний суд Львова застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії.

За вчинене вбивство чоловікові загрожує термін до 15 років.

Нагадаємо, в кінці жовтня у Львові чоловік прострелив собі грудну клітку, сидячи в автомобілі біля власного будинку.