В Кривом Роге во дворе частного дома мужчины обнаружены пять закопанных трупов.

Обновлено в 12.53: По словам полиции, все убийства совершили с мая до начала октября этого года. Тела жертв закапывали на территории домовладения в Саксаганском районе, где злоумышленники проживали.

Задержаны два человека, один – гражданин РФ.

Об этом сообщает Первый криворожский.

Так, трупы нашли во дворе на улице Пожарского. Одно было найдено несколько недель назад, еще четыре – сегодня.

Полиция уже задержала подозреваемого – мужчину средних лет. По предварительным данным, убитые были его собутыльниками, с которыми у него возник конфликт.

Сообщается, что у задержанного есть соучастник. На данный момент его местонахождение неизвестно.

Соседи мужчины сообщают о том, что никаких подозрительных звуков не слышали и ничего не видели. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.

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Серийный убийца в Кривом Роге: у мужчины нашли 5 трупов во дворе / 2 фотографии

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