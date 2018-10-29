В Кривом Роге во дворе частного дома мужчины обнаружены пять закопанных трупов.
Обновлено в 12.53: По словам полиции, все убийства совершили с мая до начала октября этого года. Тела жертв закапывали на территории домовладения в Саксаганском районе, где злоумышленники проживали.
Задержаны два человека, один – гражданин РФ.
Об этом сообщает Первый криворожский.
Так, трупы нашли во дворе на улице Пожарского. Одно было найдено несколько недель назад, еще четыре – сегодня.
Полиция уже задержала подозреваемого – мужчину средних лет. По предварительным данным, убитые были его собутыльниками, с которыми у него возник конфликт.
Сообщается, что у задержанного есть соучастник. На данный момент его местонахождение неизвестно.
Соседи мужчины сообщают о том, что никаких подозрительных звуков не слышали и ничего не видели. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.
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