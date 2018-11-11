В Бразилии из-за сильного ливня произошел оползень. В результате погибли по меньшей мере 10 человек.
Оползень произошел в городе Нитерой, штат Рио-де-Женейро, Бразилия.
Под завалы попали жилые дома, сообщает BBC.
К поисковой группе присоединились местные жители, создавшие цепь, которой передают грязь и мусор, чтобы убрать его из домов.
Спасатели работают в полной тишине, чтобы услышать выживших.
Пока удалось спасти 11 человек. Во многом помогли поисковые собаки.
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Напомним, Калифорнию накрыли лесные пожары.
Фото: Getty Images
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