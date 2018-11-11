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В Бразилии произошел оползень, много погибших

В Бразилии из-за сильного ливня произошел оползень. В результате погибли по меньшей мере 10 человек.

Оползень произошел в городе Нитерой, штат Рио-де-Женейро, Бразилия.

Под завалы попали жилые дома, сообщает BBC.

К поисковой группе присоединились местные жители, создавшие цепь, которой передают грязь и мусор, чтобы убрать его из домов.

Спасатели работают в полной тишине, чтобы услышать выживших.

Пока удалось спасти 11 человек. Во многом помогли поисковые собаки.

Читайте: Ливни в Италии: Венеция идет под воду, при оползне погибли 4 человека

Напомним, Калифорнию накрыли лесные пожары.

Фото: Getty Images

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