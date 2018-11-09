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Калифорнию накрыли лесные пожары: эвакуировали более 20 тыс. жителей

На севере американского штата Калифорния из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали более 20 тыс. жителей.

Лісові пожежі у Каліфорнії

Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, сообщает ABC News.

Пожар начался в округе Бьютт, расположенном в Центральной долине штата севернее города Сакраменто.

Обязательная эвакуация объявлена для нескольких городов округа.

Огнем охвачены около 8 тыс. гектаров.

 

При этом CNN сообщает, что эвакуированы 50 тыс. человек.

По данным пожарно-спасательной службы, огонь уничтожил около тысячи жилых домов.

ЧитайтеЛюди горят живьем, уничтожены тысячи зданий. Масштабные пожары в Калифорнии

Напомним, год назад из-за пожаров в Калифорнии, спровоцированных сильным ветром, были эвакуированы сотни тысяч человек.

Фото: скрин видео ABC News

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