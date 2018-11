Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, сообщает ABC News.

Пожар начался в округе Бьютт, расположенном в Центральной долине штата севернее города Сакраменто.

Обязательная эвакуация объявлена для нескольких городов округа.

Огнем охвачены около 8 тыс. гектаров.

LATEST: The #CampFire burning in Northern California has consumed at least 20,000 acres, officials say, as more mandatory evacuations are ordered.

Evacuation orders are in effect for Paradise, Magalia, Concow, Butte Creek Canyon and Butte Valley. https://t.co/quP3KEFuEv pic.twitter.com/L42DCgWmxD

— ABC News (@ABC) 9 ноября 2018 г.