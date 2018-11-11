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У Бразилії стався зсув, багато загинувших

У Бразилії через сильну зливу стався зсув. У результаті загинули щонайменше 10 осіб.

Зсув стався в місті Нітерой, штат Ріо-де-Женейро, Бразилія.

Під завали потрапили житлові будинки, повідомляє BBC.

До пошукової групи приєдналися місцеві жителі, які створили ланцюг, яким передають бруд і сміття, щоб прибрати його з будинків.

Рятувальники працюють у повній тиші, щоб почути тих, хто вижив.

Поки вдалося врятувати 11 осіб. Багато в чому допомогли пошукові собаки.

Читайте:  Дощі в Італії: Венеція йде під воду, через зсув загинули 4 особи

Нагадаємо, Каліфорнію накрили лісові пожежі.

Фото: Getty Images

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