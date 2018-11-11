У Бразилії через сильну зливу стався зсув. У результаті загинули щонайменше 10 осіб.
Зсув стався в місті Нітерой, штат Ріо-де-Женейро, Бразилія.
Під завали потрапили житлові будинки, повідомляє BBC.
До пошукової групи приєдналися місцеві жителі, які створили ланцюг, яким передають бруд і сміття, щоб прибрати його з будинків.
Рятувальники працюють у повній тиші, щоб почути тих, хто вижив.
Поки вдалося врятувати 11 осіб. Багато в чому допомогли пошукові собаки.
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Нагадаємо, Каліфорнію накрили лісові пожежі.
Фото: Getty Images
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