В Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

В Киеве на Броварском проспекте пьяный водитель спровоцировал ДТП, в которое попало несколько автомобилей, сообщает Киев Оперативный.

По информации издания, нетрезвый мужчина на служебном автомобиле выехал на встречную полосу, где столкнулся с Range Rover, от чего его развернуло и он столкнулся с автомобилем Peugeot.

От удара последний влетел в Hyundai. Документов у пьяного водителя не было.

– Как только он вышел из машины – очень громко кричал, что он из прокуратуры. Неизвестно пока из военной, генеральной или местной, – говорится в сообщении.

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Мужчина отказался от прохождения теста на алкоголь. На месте происшествия работали сотрудники полиции, скорой помощи и следственно-оперативная группа.

















В Киеве пьяный “прокурор” спровоцировал масштабное ДТП / 4 фотографии

К слову, в Киеве с помощью коктейлей Молотова пытались поджечь Андреевскую церковь.

Фото: Киев Оперативный