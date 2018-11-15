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У Києві п’яний “прокурор” спровокував масштабну ДТП

У Києві на Броварському проспекті сталася ДТП за участі кількох автомобілів.

ДТП

У Києві на Броварському проспекті п’яний водій спровокував ДТП, в яку потрапило кілька автомобілів, повідомляє Київ Оперативний.

За інформацією видання, нетверезий чоловік на службовому автомобілі виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Range Rover, від чого його розвернуло і він зіткнувся з автомобілем Peugeot.

Від удару останній влетів у Hyundai. Документів у п’яного водія не було.

– Як тільки він вийшов з авто – дуже голосно кричав, що він з прокуратури. Невідомо поки з військової, генеральної чи місцевої, – йдеться у повідомленні.

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Чоловік відмовився від проходження тесту на алкоголь. На місці події працювали співробітники поліції, швидкої допомоги та слідчо-оперативна група.

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У Києві п’яний “прокурор” спровокував масштабну ДТП / 4 фотографии

До слова, у Києві за допомогою коктейлів Молотова намагалися підпалити Андріївську церкву.

Фото: Київ Оперативний

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