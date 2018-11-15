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Факти / Надзвичайні події / У Києві намагалися підпалити Андріївську церкву коктейлями Молотова/

В Киеве пытались поджечь Андреевскую церковь коктейлями Молотова

Андреевскую церковь в Киеве около 07.20 двое неизвестных пытались поджечь, бросая бутылки с зажигательной смесью.

Попытка злоумышленников поджечь Андреевскую церковь провалилась, сообщает Киев Оперативный.

Они бежали в сторону Пейзажной аллеи, их поиски продолжаются.

Представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря в Facebook подтвердил информацию о попытке поджога Андреевской церкви.

По его словам, пожара не произошло, но пострадал священник – комендант помещения – против него нападавшие применили силу и газовый баллончик.

По его мнению, за этим нападением стоят “приспешники Москвы”, которые пытаются напугать представителей Вселенского патриарха, которому передана Андреевская церковь.

В полиции Киева заявляют, что в результате попытки поджога дверей Андреевской церкви никто не пострадал.

– В столичную полицию обратился охранник Андреевской церкви: он сообщил, что двое неизвестных бросили к входной двери церкви две стеклянные бутылки…В результате происшествия пострадавших нет, возгорания не произошло, – говорится в сообщении.

Когда охранники пытались задержать злоумышленников, они применили газовые баллончики и скрылись.

Правоохранители сейчас опрашивают свидетелей и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение.

Читайте: Томос Украине: Константинополь ответил на ультиматум РПЦ

К слову, президент Петр Порошенко подписал закон, которым Андреевская церковь передается Вселенскому патриархату в безвозмездное постоянное пользование.

Фото: Dmitrydesigner/Dreamstime, Поліція Києва

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