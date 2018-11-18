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На марше за права трансгендеров избили иностранного журналиста (18+)

Во время марша за права трансгендеров в Киеве от нападения радикалов пострадал канадский журналист Майкл Колборн.

У Києві побили іноземного журналіста

Колборн сообщил в Twitter, что на него напали дважды.

А его коллега, журналист Кристофер Миллер, написал, что Колборна ударили кулаком в лицо, разбив очки.

Также во время прямой трансляции марша пострадал журналист телеканала NewsOne Богдан Аминов. Это был плевок в лицо во время прямого включения, сообщил он в Facebook.

В столичной полиции подтвердили, что вблизи Владимирского собора двое злоумышленников избили иностранца, который проводил фотосъемку. Сейчас их разыскивают.

По словам потерпевшего, один из нападавших ударил его в лицо, а другой – применил газовый баллончик.

Их фото со спины журналист передал полицейским.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 ККУ- Хулиганство. Подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что в Киеве митингующих за права трансгендеров разогнали представители праворадикальных организаций.

ФотоChristopher Miller

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