Во время марша за права трансгендеров в Киеве от нападения радикалов пострадал канадский журналист Майкл Колборн.
Колборн сообщил в Twitter, что на него напали дважды.
А его коллега, журналист Кристофер Миллер, написал, что Колборна ударили кулаком в лицо, разбив очки.
Также во время прямой трансляции марша пострадал журналист телеканала NewsOne Богдан Аминов. Это был плевок в лицо во время прямого включения, сообщил он в Facebook.
В столичной полиции подтвердили, что вблизи Владимирского собора двое злоумышленников избили иностранца, который проводил фотосъемку. Сейчас их разыскивают.
По словам потерпевшего, один из нападавших ударил его в лицо, а другой – применил газовый баллончик.
Их фото со спины журналист передал полицейским.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 ККУ- Хулиганство. Подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы.
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Ранее сообщалось, что в Киеве митингующих за права трансгендеров разогнали представители праворадикальных организаций.
Фото: Christopher Miller