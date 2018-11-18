В Киеве митингующих за права трансгендерных людей разогнали представители праворадикальных организаций.
Марш за права трансгендеров в Киеве разогнали праворадикалы. Конфликты между сторонами могли произойти возле метро Университет, однако вовремя вмешалась полиция и разделила участников.
Как сообщают правоохранители, в результате распыления газового баллончика пострадали два человека.
Участники марша также сообщают, что радикально настроенные люди жгли возле метро дымовые шашки и бросали их на проезжую часть. Также пострадал журналист из Канады, ему разбили очки.
В итоге праворадикалы своего добились, участники марша за права трансгендеров были вынуждены спуститься в метро и прекратить акцию.
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К слову, ранее праворадикалы проводили в Парке им.Тараса Шевченко контрмитинг против Транс*марша 2018.
Напомним, в Борисполе забросили гранату в окно квартиры лидера праворадикальной организации С14.
Фото: twitter.com/ColborneMichael