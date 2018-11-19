Сегодня днем в центре Харькова прямо во время движения загорелся автомобиль.
При возгорании водитель остановил машину и покинул авто. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Известно, что во время движения автомобиля Citroen Berlingo загорелся моторный отсек. Огонь успел перекинутся на салон авто. На фотографиях видно, что машина сильно пострадала – передняя часть выгорела дотла.
Бойцы ГСЧС потушили машину.
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К слову, это не первый случай возгорания транспорта во время движения. В конце октября во Львовской области на трассе во время движения загорелся туристический автобус с около полусотней пассажиров.
ФОТО: ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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