Сегодня днем в центре Харькова прямо во время движения загорелся автомобиль.

При возгорании водитель остановил машину и покинул авто. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Известно, что во время движения автомобиля Citroen Berlingo загорелся моторный отсек. Огонь успел перекинутся на салон авто. На фотографиях видно, что машина сильно пострадала – передняя часть выгорела дотла.

Бойцы ГСЧС потушили машину.

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К слову, это не первый случай возгорания транспорта во время движения. В конце октября во Львовской области на трассе во время движения загорелся туристический автобус с около полусотней пассажиров.

ФОТО: ГУ ГСЧС в Харьковской области.