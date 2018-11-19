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Смертельное ДТП в Винницкой области: авто врезалось в мост

В Винницкой области водитель автомобиля ВАЗ врезался в мост, из-за чего погибли три человека.

ДТП

В Винницкой области водитель автомобиля ВАЗ врезался в опору моста. В результате ДТП погиб сам водитель, его 55-летняя жена и 56-летняя жительница села Бродецкое, сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

35-летнюю дочь водителя, которая также находилась в авто, госпитализировали в реанимацию.

По информации полицейских, авария произошла из-за того, что водитель не смог справиться с управлением. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

К слову, в Киеве на Березняках троллейбус насмерть сбил мужчину, который ремонтировал авто.

Фото: пресс-служба Нацполиции Винницкой области

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