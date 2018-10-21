Возле села Ставчаны во Львовской области на трассе во время движения загорелся туристический автобус с около полусотней пассажиров. Пострадавших нет.

Автобус с пассажирами, которые возвращались с отдыха, загорелся 21 октября в 02.00 на автотрассе Львов – Самбор, сообщил координатор общественной организации Варта 1 Игорь Зинкевич.

По его словам, пассажиры успели выйти из автобуса, никто не пострадал.

– 21 октября, в 02.00, село Ставчаны. Загорелся туристический автобус.

Пострадавших нет, все успели выйти. Люди возвращались из Карпат с отдыха, – написал он.

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По данным пользователей Facebook, автобус выгорел полностью, у некоторых людей сгорели документы.

– Мелочи в туристическом бизнесе можно стерпеть. Но автобус, который вез на экскурсию около 50 человек, стоит проверять.

Возвращаясь с экскурсии в Ужанские купели, полностью сгорел большой автобус, в котором ехала моя мама.

Тормозные колодки воняли еще утром. Пожар произошел в районе Ставчан. У некоторых людей сгорели документы. К счастью, все живы, – пишет Владимир Беглов.