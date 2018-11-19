В Одессе сегодня днем прошел сильный дождь, который сопровождался порывистым ветром. В результате непогоды были повалены 9 деревьев и 7 крупных веток.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
Сейчас коммунальщики ликвидируют последствия – распиливают и убирают упавшие деревьев.
Одесситы пишут в соцсетях, что сильный ветер повалил деревья на припаркованные авто на улице Семинарской – повреждены около 10 машин, движение перекрыто.
Кстати, в Одессе объявлено штормовое предупреждение на ночь и утро 20 ноября.
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Напомним, в Киеве в среду, 14 ноября, первый снег привел к образованию 10-бальных пробок на дорогах, произошло около 500 аварий.
Фото, видео: Стелла Краснянская
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