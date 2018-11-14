Сегодня в Киеве начался первый снег. И как результат образовались пробки 10 баллов, произошло более 70 аварий.

Снег начался около девяти утра и идет до сих пор. На дорогах успел образоваться снежный покров.

На видео район метро Шулявка и Оболони.

Но радость первого снега принесла жителям немало проблем на дорогах. Пробка образовалась на проспекте Генерала Ватутина, на Дарницком шоссе, на Большой окружной.

В пробке стоит ряд улиц: Жилянская, Владимира Гетьмана, Саксаганского.

Стоит и Воздухофлотский проспект. Больше всего движение затруднено на Южном мосте, там задержка до 40 минут.

Кроме того, в Киеве произошло большое количество ДТП. На Южном мосту зафиксировано сразу 4 аварии. Серьезное ДТП произошло и возле Киевского политехнического университета.









70 ДТП и 10-балльные пробки: Киев парализовал первый снег (КАРТА, ОНЛАЙН) / 2 фотографии

Власти просят киевлян отказаться от машин и пересесть на общественный транспорт.

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К слову, ранее сообщалось, что в течение недели погода в Украине будет переменчивой. Сначала придут большие ночные морозы, а за ними и первый снег.

А сегодня в Киеве обещали образование снежного покрова до шести сантиметров.

ФОТО: Алексей Багнюк