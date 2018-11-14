Сегодня в Киеве начался первый снег. И как результат образовались пробки 10 баллов, произошло более 70 аварий.
Снег начался около девяти утра и идет до сих пор. На дорогах успел образоваться снежный покров.
На видео район метро Шулявка и Оболони.
Но радость первого снега принесла жителям немало проблем на дорогах. Пробка образовалась на проспекте Генерала Ватутина, на Дарницком шоссе, на Большой окружной.
В пробке стоит ряд улиц: Жилянская, Владимира Гетьмана, Саксаганского.
Стоит и Воздухофлотский проспект. Больше всего движение затруднено на Южном мосте, там задержка до 40 минут.
Кроме того, в Киеве произошло большое количество ДТП. На Южном мосту зафиксировано сразу 4 аварии. Серьезное ДТП произошло и возле Киевского политехнического университета.
Власти просят киевлян отказаться от машин и пересесть на общественный транспорт.
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К слову, ранее сообщалось, что в течение недели погода в Украине будет переменчивой. Сначала придут большие ночные морозы, а за ними и первый снег.
А сегодня в Киеве обещали образование снежного покрова до шести сантиметров.
ФОТО: Алексей Багнюк