Первый снег в Киеве: рекордные пробки, сотни ДТП и травмированные на тротуарах

Снежная стихия накрыла значительную часть Украины. Толщина покрова уже сантиметров 5-10. Столицу пока обильно заметает. Что хорошо – это иногда видеть на улицах спецтехнику и уборщиков, которые посыпают соль и песок.

Чего не скажешь об ответственности автовладельцев и перевозчиков – очень много машин и автобусов выехали на дороги на летней резине. Хотя о снегопаде предупреждали заранее.

Дорожная карта Киева сейчас вся в красных линиях, а общественный транспорт уже отклонился от графика.

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Даже Крещатик фактически никто не чистил, не говоря уже об отдаленных улочках.

Из-за снега на тротуарах люди уже падают. Коммунальщики говорят, что рабочих сил и рук им не хватает.

Ранее Факты ICTV писали, как вести себя в гололед: как не упасть и куда обращаться за помощью.

Опубликовано Ноябрь, 14 в 13:25



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