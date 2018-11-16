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Факти / Надзвичайні події / У Маріуполі BMW протаранив бетонну опору: водій і пасажир загинули/

В Мариуполе BMW протаранил бетонную опору: водитель и пассажир погибли

В Мариуполе водитель BMW протаранил бетонную опору. В результате ДТП пассажир погиб на месте, а водитель скончался от полученных травм в больнице.

– Автомобилем BMW управлял 31-летний мужчина. Водитель не справился с управлением и выехал на обочину, где и столкнулся с бетонной опорой, – рассказывают в ГП НП в Донецкой области.

В результате аварии пассажир авто погиб на месте происшествия, а водителя госпитализировали в местную больницу, где он скончался от полученных травм.

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В Мариуполе BMW протаранил бетонную опору: водитель и пассажир погибли / 3 фотографии

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Ранее Факты ICTV писали, что на Киевщине в селе Качалы Бородянского районе 14 ноября около 17.00 автомобиль темного цвета сбил двух детей, которые шли по обочине в попутном направлении, и скрылся с места ДТП.

Фото: ГП НП в Донецкой области.

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