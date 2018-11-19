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Во Львовской области военный совершил самоубийство

В городе Яворов обнаружили повешенным одного из украинских военных.

В городе Яворов (Львовская область) совершил самоубийство военный из 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила, сообщает пресс-служба бригады.

Военнослужащего нашли повешенным в арендованной квартире.

– По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии. По данному факту проводится расследование, – говорится в сообщении.

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По информации Zaxid.net, военному было всего 24 года, он служил по контракту полтора года и ездил в зону проведения ООС.

К слову, на одной из улиц Запорожья мужчина бросил взрывное устройство в людей.

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