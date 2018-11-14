В Запорожье прямо на улице неизвестный бросил взрывчатку в людей, 3 мужчины ранены.

В Запорожье обьявлен план Сирена, ищут неизвестного, который на улице бросил в людей взрывное устройство.

От взрыва пострадали 3 мужчины. По сообщению полиции, один из раненных оказался студентом, не ведущим политической или криминальной деятельности. Двое мужчин постарше работают на местном предприятии. Всех троих доставили в больницу.

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Правоохранители разыскивают злоумышленника в Запорожье и облати. Против него открыто дело по двум статьям. Полиция рассматривает покушение на преступление и умышленное убивство.

Напомним, в Запорожье задержали банду из действующих и экс-полицейских, которые занимались вымогательством.