PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / План Сирена: в Запорожье в людей на улице бросили взрывчатку/

План Сирена: в Запорожье в людей на улице бросили взрывчатку

В Запорожье прямо на улице неизвестный бросил взрывчатку в людей, 3 мужчины ранены.

В Запорожье обьявлен план Сирена, ищут неизвестного, который на улице бросил в людей взрывное устройство.

От взрыва пострадали 3 мужчины. По сообщению полиции, один из раненных оказался студентом, не ведущим политической или криминальной деятельности. Двое мужчин постарше работают на местном предприятии. Всех троих доставили в больницу.

Читайте: Сломали руку и вырвали счетчик: под Киевом энергетики избили пенсионера

Правоохранители разыскивают злоумышленника в Запорожье и облати. Против него открыто дело по двум статьям. Полиция рассматривает покушение на преступление и умышленное убивство.

Напомним, в Запорожье задержали банду из действующих и экс-полицейских, которые занимались вымогательством.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Организовал полицейский: в Запорожье разоблачили банду вымогателей
Марштурка в Запоріжжі
В Запорожье подорожает проезд – когда и на сколько
В Запорожье расцвели яблони из-за аномальной осени
В Запорожье ученица распылила в школе газовый баллончик. 10 детей в больнице
В Запорожье пьяный мужчина уснул на улице с гранатой без чеки в руке
На Днепре в Запорожье перевернулся катер, один человек погиб
В Запорожье в школе распылили газовый баллончик – 28 детей в больнице
Из-за оплаты проезда: в Запорожье избили водителя маршрутки
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка