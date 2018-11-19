В Белой Церкви школьница выбросилась из окна 8 этажа и погибла.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киевской области.
Погибшей было 14 лет. Она выпрыгнула из окна балкона на 8 этаже. От полученных травм девочка погибла на месте.
Открыто уголовное дело по статье 115 УК Украины с дополнительной отметкой самоубийство. Идет следствие. С целью прояснения обстоятельств трагедии работники полиции изъяли компьютер и телефон погибшей.
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К слову, ранее Факты ICTV с помощью экспертов попробовали выяснить, что заставляет подростков идти на самоубийство и как избежать трагедии.
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