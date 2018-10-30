В Талалаевке Черниговской области правоохранители обнаружили тело повешенной матери и двух ее мертвых детей.

– Утром 30 октября в полиции поступила информация, что в поселке Талалаевка Черниговской области по месту жительства обнаружено без признаков жизни тела детей 2 и 6 лет. Их мать покончила жизнь самоубийством через повешение, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Черниговской области.

По данным правоохранителей, признаков присутствия посторонних лиц в помещении и видимых телесных повреждений на теле детей не обнаружено.

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Окончательная причина смерти матери и детей будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в Киеве женщина в неадекватном состоянии утопила двух своих детей. Тела погибших обнаружили в озере в Дарницком районе столицы.

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