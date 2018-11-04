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Над Канадой столкнулись два самолета, есть погибший

В 10.11 по местному времени в небе над Оттавой (Канада), столкнулись два самолета. Один человек погиб.

Об этом сообщает CBC News.

В результате столкновения один самолет упал в поле.

Читайте: В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета

Второй самолет был направлен в аэропорт Оттавы и ему удалось удачно приземлился. В салоне самолета находились 2 человека.

Напомним, в аэропорту Стамбула в Турции один лайнер нанес серьезные повреждения другому самолету при столкновении.

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