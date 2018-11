Самолет рухнул на пастбище для скотины неподалеку от аэропорта, сообщает AP.

По словам местного шерифа, пилот делал запрос на аварийную посаду судна. Также он успел сообщить, что управление самолетом передает второму пилоту.

Читайте: Над Канадой столкнулись два самолета, есть погибший

Четыре человека, которые направлялись на охоту, погибли. Причиной крушения мог стать сердечный приступ пилота, а второй пилот не смог зайти на аварийную посадку.

A Van’s #RV7 plane crashes shortly after takeoff just outside Ramona Airport, CA, USA. The two occupants escaped without injuries. https://t.co/ZfmKr4yMyy pic.twitter.com/k3igYMg7Kl

— Planes Of Legend (@PlanesOfLegend) 10 ноября 2018 г.