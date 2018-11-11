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У пилота случился сердечный приступ: в США упал самолет

В штате Айова (США) упал легкомоторный самолет Piper. В результате крушения погибли четыре человека.

Самолет рухнул на пастбище для скотины неподалеку от аэропорта, сообщает AP.

По словам местного шерифа, пилот делал запрос на аварийную посаду судна. Также он успел сообщить, что управление самолетом передает второму пилоту.

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Четыре человека, которые направлялись на охоту, погибли. Причиной крушения мог стать сердечный приступ пилота, а второй пилот не смог зайти на аварийную посадку.

Ранее Факты ICTV писали, что в Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air, на борту которого находились 188 человек.

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