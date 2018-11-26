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Дымовые шашки, файеры и пожар: пикеты под консульствами РФ по всей Украине

Из-за нападения РФ на украинские суда в Керченском проливе возле дипломатических учреждений страны-агрессора в Киеве, Львове, Одессе и Харькове прошли акции протеста.

Акція протесту в Одесі

Агрессия России в Керченском проливе вызвала волну протестов возле российских консульств во многих городах Украины.

В частности, ночью посольство РФ в Киеве активисты забросали дымовыми шашками. Но утром 26 ноября ситуация стабилизировалась – сейчас здесь все спокойно.

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В Одессе под консульство России пришли более сотни человек, которые требовали ликвидации диппредставительства страны-агрессора. Они обклеили забор сине-желтыми наклейками, сообщает Думская.

Также участники акции протеста применили дымовые шашки и петарды. Одна из шашек перелетела через забор – на территорию консульства.

А на асфальте протестующие написали: “Стоп РФ, геть оккупанта!”.

На данный момент акция завершилась.

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Дымовые шашки, файеры и пожар: пикеты под консульствами РФ по всей Украине / 3 фотографии

 

В Харькове у здания консульства России около 60 протестующих также требовали освобождения украинских моряков, сообщает newsroom.kh.ua.

Они зажгли файеры и начали бросать их через забор, в результате чего на территории консульства возник пожар.

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Дымовые шашки, файеры и пожар: пикеты под консульствами РФ по всей Украине / 2 фотографии

Во Львове возле генконсульства Российской Федерации утром нет никаких акций протеста, здание охраняет несколько правоохранителей, передает galinfo.com.ua.

Однако ночью сюда приходили львовяне, которые принесли с собой бумажные кораблики, впоследствии зажгли шины, пели Гимн Украины. Всего участие в мирной акции протеста приняли около 30 человек.

Фото: galinfo.com.ua

Читайте: Для чего Россия атаковала корабли Украины

Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию событий, связанных с военной агрессией России в Азовском море.

Фото: Думская

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