Из-за нападения РФ на украинские суда в Керченском проливе возле дипломатических учреждений страны-агрессора в Киеве, Львове, Одессе и Харькове прошли акции протеста.
Агрессия России в Керченском проливе вызвала волну протестов возле российских консульств во многих городах Украины.
В частности, ночью посольство РФ в Киеве активисты забросали дымовыми шашками. Но утром 26 ноября ситуация стабилизировалась – сейчас здесь все спокойно.
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В Одессе под консульство России пришли более сотни человек, которые требовали ликвидации диппредставительства страны-агрессора. Они обклеили забор сине-желтыми наклейками, сообщает Думская.
Также участники акции протеста применили дымовые шашки и петарды. Одна из шашек перелетела через забор – на территорию консульства.
А на асфальте протестующие написали: “Стоп РФ, геть оккупанта!”.
На данный момент акция завершилась.
В Харькове у здания консульства России около 60 протестующих также требовали освобождения украинских моряков, сообщает newsroom.kh.ua.
Они зажгли файеры и начали бросать их через забор, в результате чего на территории консульства возник пожар.
Во Львове возле генконсульства Российской Федерации утром нет никаких акций протеста, здание охраняет несколько правоохранителей, передает galinfo.com.ua.
Однако ночью сюда приходили львовяне, которые принесли с собой бумажные кораблики, впоследствии зажгли шины, пели Гимн Украины. Всего участие в мирной акции протеста приняли около 30 человек.
Фото: galinfo.com.ua
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Фото: Думская