На Гагаринском плато в Одессе на местных жителей и активистов, выступающих против строительства, которое здесь ведется, напали два десятка неизвестных молодых людей.

Они устроили драку с участниками акции протеста и применили слезоточивый газ, сообщает полиция Одесской области.

В результате столкновений пострадал один гражданский – его ​​госпитализировали.

Полицейские не допустили продолжения конфликта и задержали 19 человек.

Решается вопрос об открытии производства по ч.4 ст.296 – Хулиганство Уголовного кодекса Украины.













Столкновения в Одессе со слезоточивым газом: задержали 19 человек / 3 фотографии

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На днях в Одессе под консульство России пришли более сотни человек, которые требовали ликвидации диппредставительства страны-агрессора из-за нападения на украинские корабли в Керченском проливе. Они обклеили забор сине-желтыми наклейками и применили дымовые шашки и петарды.

Фото: Поліція Одеської області