На Гагаринском плато в Одессе на местных жителей и активистов, выступающих против строительства, которое здесь ведется, напали два десятка неизвестных молодых людей.
Они устроили драку с участниками акции протеста и применили слезоточивый газ, сообщает полиция Одесской области.
В результате столкновений пострадал один гражданский – его госпитализировали.
Полицейские не допустили продолжения конфликта и задержали 19 человек.
Решается вопрос об открытии производства по ч.4 ст.296 – Хулиганство Уголовного кодекса Украины.
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На днях в Одессе под консульство России пришли более сотни человек, которые требовали ликвидации диппредставительства страны-агрессора из-за нападения на украинские корабли в Керченском проливе. Они обклеили забор сине-желтыми наклейками и применили дымовые шашки и петарды.
Фото: Поліція Одеської області