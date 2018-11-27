В НАТО заявили, что Россию ждут последствия за агрессивные действия в Керченском проливе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию постигнут последствия за атаку и захват украинских кораблей в Азовском море, передает Голос Америки.

По словам Столтенберга, Россия должна понять, что ей придется столкнуться с последствиями своих действий.

Он не уточнил, какие именно механизмы будет применять НАТО в ответ на агрессию РФ в Керченском проливе.

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Генсек добавил, что из-за оккупации Россией Крыма в 2014 году Альянс приступил к самому большому со времен холодной войны наращиванию военных сил в Восточной Европе.

К слову, украинская разведка заявила о подготовке РФ к захвату украинских городов на Азовском море.