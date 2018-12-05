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В Киеве ученый выпрыгнул с 16 этажа

27-летний успешный ученый выбросился с балкона 16 этажа киевской многоэтажки.

Ученый выбросился с балкона 16 этажа, говорится в сюжете Надзвичайних новин.

Мужчина работал в Институте органической химии, с женой он не ссорился, жили в своей квартире с родителями.

Правоохранители проводят следственные действия, чтобы понять причину такого поступка.

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По словам соседей, семья жила очень мирно.

Родственники уверены, что ученого могли довести до самоубийства на работе и заявили, что у руководства института слишком жесткие требования.

Заместитель директора Василий Маляр опроверг слова близких ученого и заявил, что никогда на работников не оказывалось психологического давления.

Напомним, 19 ноября в Белой Церкви школьница выбросилась из окна 8 этажа и погибла.

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