27-летний успешный ученый выбросился с балкона 16 этажа киевской многоэтажки.
Ученый выбросился с балкона 16 этажа, говорится в сюжете Надзвичайних новин.
Мужчина работал в Институте органической химии, с женой он не ссорился, жили в своей квартире с родителями.
Правоохранители проводят следственные действия, чтобы понять причину такого поступка.
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По словам соседей, семья жила очень мирно.
Родственники уверены, что ученого могли довести до самоубийства на работе и заявили, что у руководства института слишком жесткие требования.
Заместитель директора Василий Маляр опроверг слова близких ученого и заявил, что никогда на работников не оказывалось психологического давления.
Напомним, 19 ноября в Белой Церкви школьница выбросилась из окна 8 этажа и погибла.