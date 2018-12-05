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Факти / Надзвичайні події / Задушив і "заховав" у диван. У Херсоні чоловік жив із трупом тестя/

Задушил и “спрятал” в диван. В Херсоне мужчина жил с трупом тестя

В Херсоне между мужчиной и тестем произошла ссора, в результате которой последнего задушили ремнем.

В Херсоне мужчина поссорился с тестем и решил задушить его ремнем, а потом еще несколько дней жил рядом с его трупом, сообщает пресс-служба ГУНП в Херсонской области.

Правоохранители прибыли на место происшествия после того, как женщина сообщила им об обнаружении тела своего отца в диване. По ее словам, он умер несколько дней назад.

Погибший находился в раскладном диване и был замотан в полиэтиленовую пленку, а на его шее можно было заметить следы от удушения.

По предварительному заключению, муж женщины поссорился с тестем и задушил его ремнем, после чего замотал тело и положил в диван. Подозреваемого задержали.

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Окончательную причину смерти еще предстоит определить судебно-медицинской экспертизе.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

К слову, на одной из улиц Бахмута водитель ВАЗ 2115 сбил трех школьников, которые переходили дорогу.

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