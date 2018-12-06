В Харькове полицейский застрелил в супермаркете злоумышленника, который напал на него с ножом.
Видео с камеры видеонаблюдения выложили на Facebook-странице Жить в Харькове.
На нем видно, как из дверей помещения выбегает полицейский, а за ним – злоумышленник, который пытается убежать.
Не успел человек убежать, упал от выстрела полицейского.
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Напомним, ранее мы писали, что этот посетитель отказался оплачивать товар. К нему с целью урегулировать ситуацию подошел полицейский охраны, однако посетитель вел себя агрессивно и ударил ножом работника супермаркета.
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