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Видео убийства полицейским злоумышленника в супермаркете

В Харькове полицейский застрелил в супермаркете злоумышленника, который напал на него с ножом.

Видео с камеры видеонаблюдения выложили на Facebook-странице Жить в Харькове.

На нем видно, как из дверей помещения выбегает полицейский, а за ним – злоумышленник, который пытается убежать.

Не успел человек убежать, упал от выстрела полицейского.

Читайте: В Киеве расстреляли авто – введен план перехват Сирена

Напомним, ранее мы писали, что этот посетитель отказался оплачивать товар. К нему с целью урегулировать ситуацию подошел полицейский охраны, однако посетитель вел себя агрессивно и ударил ножом работника супермаркета.

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