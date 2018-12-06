В Харькове в одном из супермаркетов произошел конфликт, который закончился ножевым ранением полицейского охраны.

Посетитель отказался оплачивать товар. К нему с целью урегулировать ситуацию подошел полицейский охраны, однако посетитель вел себя агрессивно и ударил ножом работника супермаркета.

В ответ на нападения полицейский открыл огонь. Нападавший получил ранение и умер в больнице. Состояние полицейского стабильное.

Об этом сообщает Нацполиция Харьковской области.

Читайте: Я тебя убью! В Киеве мужчина с ножом напал на девушку в маршрутке

К слову, в Одессе мужчина напал с топором на полицейского и был застрелен. Произошло это во время задержания мужчины, подозреваемого в убийстве.

Фото: Нацполиция Харьковской области.