PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Надзвичайні події / Сніг і слизькі троси: у Києві підлітки вилізли на Північний міст/

Снег и скользкие тросы: в Киеве подростки забрались на Северный мост

В Киеве группа подростков забралась на опору Северного моста.

Очевидцы, которые заметили 5 подростков на верхушке Северного моста, вызвали полицию, сообщает Информатор.

Сначала спустились 4 руфера, им удалось скрыться от правоохранителей. Один из экстремалов все это время находился на опоре моста.

Спуститься он решил уже, когда начало темнеть и пошел снег, а тросы стали скользкими.

Читайте: От удара током откинуло на землю: под Киевом зацепер вылез на крышу вагона и загорелся

Спуск руфера закончился благополучно и он сразу же кинулся убегать. Парня никто не задерживал.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Снег и скользкие тросы: в Киеве подростки забрались на Северный мост / 7 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве подросток забрался на верхушку Северного моста и демонстративно повис с него.

Фото: Информатор.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка