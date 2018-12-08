В Киеве группа подростков забралась на опору Северного моста.
Очевидцы, которые заметили 5 подростков на верхушке Северного моста, вызвали полицию, сообщает Информатор.
Сначала спустились 4 руфера, им удалось скрыться от правоохранителей. Один из экстремалов все это время находился на опоре моста.
Спуститься он решил уже, когда начало темнеть и пошел снег, а тросы стали скользкими.
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Спуск руфера закончился благополучно и он сразу же кинулся убегать. Парня никто не задерживал.
Снег и скользкие тросы: в Киеве подростки забрались на Северный мост / 7 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве подросток забрался на верхушку Северного моста и демонстративно повис с него.
Фото: Информатор.
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