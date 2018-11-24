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От удара током откинуло на землю: под Киевом зацепер вылез на крышу вагона и загорелся

В Броварах под Киевом 14-летний подросток вылез на крышу вагона, где получил удар током.

Вантажні вагони

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Он получил ожоги 50% тела и сейчас находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

Известно, что любитель острых ощущений пришел на железнодорожную станцию не один, а с двумя друзьями. Там он вылез на вагоны и получил сильный удар током. От этого его отбросило на землю и он начал гореть. На помощь подоспели его товарищи и попытались погасить пламя.

Это не первое проявление интереса к экстриму со стороны подростка. Ранее его уже задерживала полиция еще до того, как парень поставил свою жизнь под угрозу.

Родителей парня могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание сына.

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К слову, сейчас такие случаи проявления “героизма” очень популярны среди молодежи, они то и дело подвергают свою жизнь опасности. К примеру, в Киеве на железнодорожной станции Киев-Волынский ударило током подростка, который прыгал по вагону электрички.

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