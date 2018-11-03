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В Киеве подросток повис на верхушке Северного моста

В Киеве подросток забрался на верхушку Северного моста и демонстративно повис с него.

На видео видно, как ребенок перелез ограждение, спустил ноги и повис с моста.

Читайте: Упал в шахту лифта: в Киеве на стройке разбился подросток

К слову, общая высота конструкций моста составляет 119 м, а высота свода над водой – 20 м.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве возле станции метро Славутич подростки устроили экстремальную фотосессию.

Видео: Андрей Кравченко

Фото: find.kiev

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