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Снежный коллапс в США: без света почти 400 тыс. домов, отменены тысячи рейсов

Со вчерашнего дня на США обрушился сильный снегопад. В результате непогоды обесточены 380 тысяч домов, отменены тысячи авиарейсов.

Шторм бушует на юго-востоке США.

Из-за сильного зимнего шторма без света остались дома в Каролине, Джорджии, Алабаме, Теннесси и Вирджинии. В результате непогоды погиб один автомобилист. Из-за сильного ветра на машину упало дерево, что и привело к гибели мужчины.

Об этом сообщает СNN.

Снежный покров в Северной Каролины и Вирджинии сейчас достигает 30 см. Метеорологи обещают до 50 см снега.

Люди публикуют снимки и видео результатов погодного коллапса: пробки на дрогах, метель, сугробов и снежных шапок на автомобилях, домах.

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К слову, в середине ноября на США уже обрушивался снежный шторм. Тогда погибли не менее восьми человек, в пяти штатах без света остались почти 200 тыс. человек.

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