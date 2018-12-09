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Когда в Украину вернутся морозы – дата

Существенное похолодание в Украину придет 15 декабря.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталия Диденко.

При этом она заметила, что 12 декабря в Украину циклон принесет очередное осложнение погодных условий, а уже похолодание ожидается 15 декабря.

Также синоптик напомнила о гололедице.

Читайте: Снег и скользкие тросы: в Киеве подростки забрались на Северный мост

К слову, ранее синоптики сообщали, что на новогодние праздники ожидается холодная погода – до 6° мороза, после чего придет потепление.

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