В результате сильных снегопадов на востоке США погибли не менее восьми человек, в пяти штатах без света остались почти 200 тыс. человек.

Снегопад вызвал транспортный коллапс, также отменены более тысячи авиарейсов и несколько тысяч отложены, сообщает телеканал CBS.

Из-за непогоды закрыты школы, на дорогах в ДТП попали почти 600 автомобилей.

Больше всего от стихии пострадали штаты Нью-Йорк и соседний Нью-Джерси.

В районе Сент-Луиса выпало около 20 см снега, столько же в Нью-Джерси и 15 см в Новой Англии.

NJTransit buses delayed. Port authority bus terminal flooded with waiting for buses on the first snow day of the season. pic.twitter.com/dRPgFzk8l4 — Ajoy Singha (@AjoySingha) 15 ноября 2018 г.

Фото: WEATHER/ METEO WORLD