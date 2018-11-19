Игрока футбольной команды Мартина обнаружил без признаков жизни его младший брат в гараже возле его дома.

Игрок футбольного клуба Мартина Фабиано Колуччи был найден мертвым в гараже возле своего дома.

Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, накануне смерти Колуччи должен был встретиться с капитаном команды Марко Амато, который и забил тревогу, когда тот не пришел.

Он позвонил его младшему брату, чтобы выяснить почему опаздывает Колуччи. Именно брат и нашел тело Фабиано в гараже возле их дома.

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Причиной смерти полицейские называют самоубийство. Отмечается, что 19 летний игрок в последнее время тяжело переживал развод родителей.

ФК Мартина является представителем шестой лиги Италии. Встреча команды против ФК Барлетта в чемпионате было перенесено в связи с трагической смертью игрока.

Ранее 18-летняя чемпионка по плаванию погибла в пожаре.

Фото: Juorno.