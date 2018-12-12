Стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге (Франция) открыл 29-летний Шеккат Шариф.
Стрельбу на рождественской ярмарке устроил 29-летний уроженец Страсбурга Шеккат Шариф, сообщает BFM. TV.
По данным прессы, после стрельбы он скрылся на угнанном такси.
Полиции не удалось задержать стрелка. Пока преступник не будет пойман школах и ВУЗах приостановили обучение. Все рождественские мероприятия отменены.
Читайте: В Бразилии мужчина открыл стрельбу по прихожанам собора и покончил с собой
Шекката должны были задержать еще утром 11 декабря за убийство, но ему удалось скрыться. Во время обысков в его доме обнаружили гранаты.
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что Шариф был известен службам безопасности, как человек, представляющий угрозу национальной безопасности.
Напомним, вечером 11 декабря в центре Страсбурга мужчина открыл огонь по прохожим во время рождественской ярмарке. В результате было ранено 12 человек, трое людей убито.
Фото: Dreamstime.com,