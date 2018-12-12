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Факти / Надзвичайні події / Стрілянина у Страсбурзі: все, що відомо про нападника/

Стрельба в Страсбурге: все, что известно о нападавшем

Стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге (Франция) открыл 29-летний Шеккат Шариф.

Стрельбу на рождественской ярмарке устроил 29-летний уроженец Страсбурга Шеккат Шариф, сообщает BFM. TV.

По данным прессы, после стрельбы он скрылся на угнанном такси.

Полиции не удалось задержать стрелка. Пока преступник не будет пойман школах и ВУЗах приостановили обучение. Все рождественские мероприятия отменены.

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Шекката должны были задержать еще утром 11 декабря за убийство, но ему удалось скрыться. Во время обысков в его доме обнаружили гранаты.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что Шариф был известен службам безопасности, как человек, представляющий угрозу национальной безопасности.

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Стрельба в Страсбурге: все, что известно о нападавшем / 2 фотографии

Напомним, вечером 11 декабря в центре Страсбурга мужчина  открыл огонь по прохожим во время рождественской ярмарке. В результате было ранено 12 человек, трое людей убито.

Фото: LIFE SHOTDreamstime.com

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