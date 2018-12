Обновлено в 23.27. Личность человека, устроившего стрельбу около рождественской ярмарки в центре Страсбурга, установлена, его преследуют правоохранители.

Обновлено в 23.00. Сообщается, что стрелок был ранен полицией.

Обновлено в 22.45. Стрелок пока находится на свободе и продолжает бегать по улицам с оружием. Людям советуют оставаться дома.

Известно о 11 пострадавших, об их состоянии не сообщается. Об этом сообщает L’Alsace. Есть данные, что среди пострадавших есть иностранные граждане, какой именно страны не известно. Есть погибшие, пока точное число не названо, предположительно число жертв может достигать 2 человек.

Сайт FranceSoir при этом отмечает, что число жертв может измениться, так как, по словам людей, находившихся на ярмарке, во время стрельбы вокруг них падали люди.

Информация о стрельбе поступила в спасательные службы Страсбурга примерно в 20.00 по местному времени.

Очевидцы говорят, что стрелок скрылся с места преступление и побежал в сторону улицы Гранд-Рю. Там тоже были слышны выстрелы.

Центр города оцеплен полицией.

Breaking: At least 1 dead, 3 injured, after a gunman opened fire on a crowd at a Christmas market in Strasbourg, France. The mayor says that the gunman is at large. The city center is on lockdown and people nearby are urged to stay in their homes. pic.twitter.com/EuFwskA6xC

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 11 декабря 2018 г.