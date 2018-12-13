В селе Чижовка Житомирской области в деревянном дачном доме произошел пожар, в котором погибли мужчина и женщина.

– Когда пожарные приехали на место, то дом был полностью охвачен пламенем. Крыша и перекрытия уже упали внутрь дома, – рассказали в ГСЧС в Житомирской области.

В результате пожара погибли 49-летний хозяин дома и его 53-летняя сожительница.

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Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

















В Житомирской области в пожаре погибла семья / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в селе Каменка Одесской области произошел сильный пожар в частном доме. В результате чего погиб 2-летний мальчик.

Фото: ГСЧС в Житомирской области.