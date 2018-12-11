Во Львовской области вблизи нефтедобывающей вышки горел резервуар с нефтью.
На Львовщине на территории Попеливского сельского совета Дрогобычского района загорелся резервуар с нефтью.
Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области.
Рядом с центром горения расположены два амбара с нефтепродуктами на расстоянии около 5 и 20 метров.
Для ликвидации пожара были привлечены 46 спасателей и 14 единиц техники.
На Львовщине загорелся резервуар с нефтью / 3 фотографии
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В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
Ранее Факты ICTV писали об утечке нефти вблизи села Русское Закарпатской области.
Фото: ГСЧС
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