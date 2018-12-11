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На Львовщине загорелся резервуар с нефтью

Во Львовской области вблизи нефтедобывающей вышки горел резервуар с нефтью.

На Львовщине на территории Попеливского сельского совета Дрогобычского района загорелся резервуар с нефтью.

Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области.

Рядом с центром горения расположены два амбара с нефтепродуктами на расстоянии около 5 и 20 метров.

Для ликвидации пожара были привлечены 46 спасателей и 14 единиц техники.

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На Львовщине загорелся резервуар с нефтью / 3 фотографии

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В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Ранее Факты ICTV писали об утечке нефти вблизи села Русское Закарпатской области.

Фото: ГСЧС

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