В селе Каменка Одесской области произошел сильный пожар в частном доме. В результате чего погиб 2-летний мальчик.
– 2-летний мальчик находился дома с сожителем матери. На некоторое время мужчина оставил ребенка одного и пошел в магазин, а когда вернулся – дом уже был охвачен пламенем. Мужчина вынес мальчика на улицу, но тот уже был мертв, – рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
В полиции добавили, что 24-летняя мать лишена родительских прав в отношении трех старших детей.
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Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.
Пожар в Одесской области: погиб 2-летний мальчик / 2 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве на станции метро Дворец Спорта умерла 9-летняя девочка.
Фото: ГУНП в Одесской области.
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