Вследствие непогоды в Киевской области дерево упало на железнодорожную контактную сеть. Из-за этого возможны задержки нескольких пассажирских поездов западного направления.

О задержках поездов предупреждает Укрзализныця.

Обрыв контактной сети в результате падения дерева произошел в 05.12 на 51 км перегона Клавдиево – Бородянка.

Ремонтники работают над восстановлением участка.

– В дороге задерживаются некоторые пригородные поезда и дальнего сообщения, в частности поезда №98 Ковель – Киев, №705 Киев – Перемышль, №92 Львов – Киев, – уточнюют в компании.

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Напомним, в результате сильных снегопадов и порывов ветра обесточены 170 населенных пунктов в шести областях Украины. С 6.00 ограничен въезд грузовиков в Киев.

Улицы Киева убирают от снега 363 единицы спецтехники.

Фото: Укрзалізниця