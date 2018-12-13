В Украине 13 декабря в результате сильных снегопадов и порывов ветра обесточены 170 населенных пунктов в шести областях. С 6.00 ограничен въезд грузовиков в Киев.

По данным ГСЧС, на утро 13 декабря нет света в 85 селах Черниговской, 40 – Киевской, 30 – Сумской, 9 – Херсонской, 4 – Кировоградской и 2 – Николаевской областей.

В то же время движение автотранспорта на дорогах страны обеспечено.

К очистке автодорог от снега привлечено почти 1,8 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц спецтехники Укравтодора.

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С 6.00 ограничен въезд грузовиков в Киев – до отдельного распоряжения, поэтому в местах прогнозируемого скопления фур установлено 5 мобильных пунктов обогрева (Брест-Литовское шоссе, Бориспольское шоссе, Броварской проспект, Гостомильское и Одесское шоссе).

Сейчас снегопады наблюдаются в Киевской, Львовской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Николаевской областях и в Киеве, дождь с мокрым снегом – в Волынской области.

На дорогах страны – гололедица.

Ранее сообщалось, улицы Киева убирают от снега 363 единицы спецтехники.

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві