PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Теракт в Страсбурге: стрелок рассказал о мотивах таксисту/

Теракт в Страсбурге: стрелок рассказал о мотивах таксисту

Страсбургский стрелок Шариф Шекка рассказал водителю такси, подвозившему его, что он отомстил за братьев в Сирии.

Шариф Шекка убил три человек в Страсбурге, чтобы отомстить за убитых братьев в Сирии, пишет BFMTV.

29-летний стрелок рассказал о своих мотивах водителю такси, на котором скрылся из города после преступления.

Таксист рассказал, что Шариф Шекка был вооружен и сказал, что убил 10 человек.

Читайте: Стрельба в Страсбурге: все, что известно о нападавшем

Стрелок доехал на этом такси до границы с Германией.

Поиски Шекка продолжаются. Немецкие пограничники ввели контроль в 30-ти километровой зоне от границы с Францией.

Напомним,  11 декабря вечером произошла стрельба в Страсбурге, в ходе которой погибло три человека, еще 12 людей получили ранения. Объявлен план перехват.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка