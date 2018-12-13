Страсбургский стрелок Шариф Шекка рассказал водителю такси, подвозившему его, что он отомстил за братьев в Сирии.

Шариф Шекка убил три человек в Страсбурге, чтобы отомстить за убитых братьев в Сирии, пишет BFMTV.

29-летний стрелок рассказал о своих мотивах водителю такси, на котором скрылся из города после преступления.

Таксист рассказал, что Шариф Шекка был вооружен и сказал, что убил 10 человек.

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Стрелок доехал на этом такси до границы с Германией.

Поиски Шекка продолжаются. Немецкие пограничники ввели контроль в 30-ти километровой зоне от границы с Францией.

Напомним, 11 декабря вечером произошла стрельба в Страсбурге, в ходе которой погибло три человека, еще 12 людей получили ранения. Объявлен план перехват.