Директор Института сердца Борис Тодуров рассказал, что в ходе рабочего совещания случилось нападение неизвестных.

Во время рабочего совещания в Институт сердца зашли неизвестные начали снимать на видео мероприятие, после чего произошло столкновение, сообщил директор института Борис Тодуров.

– В институте происходило рабочее совещание, пришла дама, которая начала вести незаконную съемку, ей сделали замечание и вызвали полицию. На выручку девушке ворвались трое парней, они хулиганили и полезли в драку. Были оскорбления, лично меня называли “сепаром” и называли какие-то вымышленные грехи, – рассказал он.

Читайте: Стрельба и драка: в Киеве произошла потасовка со студентами

Также он добавил, что обратился в полицию, чтобы они изъяли телефон девушки с незаконно записанным видео.

В свою очередь руководитель С14 Сергей Мазур заявил, что задержанными являются люди из его организации.

Ранее Факты ICTV писали, что в Борисполе неизвестные забросили гранату в окно квартиры активиста.

Фото: С14