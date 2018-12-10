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Стрельба и драка: в Киеве произошла потасовка со студентами

В Киеве на перекрестке улиц Выборгская и Академика Янгеля произошла потасовка со студентами КПИ. В результате чего три человека госпитализировали

Пострадавшие являются студентами КПИ и живут в университетских общежитиях, сообщает Информатор.

Конфликт между студентами и неизвестными, которым удалось сбежать, быстро перерос в драку со стрельбой. В результате чего у двух парней серьезные рассечения, а девушке брызнули перцовым баллончиком в лицо. Их всех госпитализировали.

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Второй сторон6е конфликта удалось скрыться в неизвестном направлении.

Полицейские, которые работали на месте, рассказали, что предварительно стреляли холостыми патронами.

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Стрельба и драка: в Киеве произошла потасовка со студентами / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве задержали банду экстрасенсов-аферистов, которые занимались вымогательством.

Фото: Информатор.

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